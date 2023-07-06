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الخميس، 06-07-2023 12:57 م

فنان معتزل يكشف سراً عن عادل امام

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الوكيل الإخباري- تحدث الفنان المعتزل مجدي إمام عن خبيئة صالحة للفنان عادل إمام، مؤكدا أنه كان شديد البر بوالديه، وهو ما ورثه عنه ابنه الفنان محمد إمام الذي رد هذا البر لوالده أمام الكعبة.

وأفصح مجدي إمام عن سر عادل إمام، في حديث للإعلامي السعودي عبد العزيز الزير، الذي نشره بدوره عبر حسابه على تويتر، ليكشف أن الزعيم كان شديد البر بوالديه.

وقال مجدي إمام: "عادل إمام ربنا يديه الصحة وبركة العمر، أنا أشهد له بخبيئة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، عادل إمام كان ولا يزال شديد البر بوالديه، من أجمل الصفات اللي فيه، في العمر ده وبار بوالديه، وأنا شوفت دة بعيني مع والده رحمة الله عليه".

وعن كواليس زيارة محمد عادل إمام للكعبة لتأدية مناسك العمرة قبل مدة، أكد مجدي إمام أن الزعيم تواصل معه وطلب منه أن يعتني بابنه، كما أوضح أنه لا يزال على اتصال بالزعيم وكامل أسرته.

وعن تصرف محمد إمام أمام الكعبة للمرة الأولى قال مجدي إمام: "محمد قدام الكعبة بقى يدعي لأبوه بالصحة وبركة العمر" واسترسل ضاحكا: "ولوالدته كمان علشان متزعلش".

وتفاعل الجمهور تعقيبا على تصريحات مجدي إمام، مؤكدين أن كل ما يفعله الإنسان سلفا ودينا، وأن "ربنا ردها لعادل إمام أمام الكعبة، بعد بره بوالديه كان ابنه بارا به".

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ليالينا

 




 

 


 

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