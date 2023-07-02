الأحد 02-07-2023
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الأحد، 02-07-2023 10:06 ص

من خارج الوسط الفني .. من هي خطيبة حفيد الفنان عادل امام ؟

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الوكيل الإخباري- احتفل حفيد الفنان عادل إمام، عادل رامي إمام، بخطبته على فريدة أشرف وهي فتاة من خارج الوسط الفني في حفل صغير ضم الأهل والأصدقاء، وتداول البعض صوراً جمعت بين الثنائي في حفل خطبتهما، فمن هي خطيبة حفيد عادل إمام؟

فريدة أشرف، تبلغ من العمر 23 عاماً، وتعمل مدربة لياقة بدنية في إحدى صالات الألعاب الرياضية ، ودرست في الجامعة الأمريكية مع حفيد عادل إمام الذي تخصص في مجال الإخراج.

تعتبر فريدة أشرف وعادل رامي إمام أصدقاء منذ الطفولة، وتزامنت دراستهم معاً حتى المرحلة الجامعية، إلا أنها اتجهت إلى مجال اللياقة البدنية والتدريب واتجه حفيد الزعيم لمجال الفن.

حصلت فريدة على شهادة تدريب معتمدة من issa   الجمعية الدولية لعلوم الرياضة ، وتمارس العديد من الهوايات من بينها هواية الطهي والتي استغلتها في العديد من التجارب والمشاريع الخاصة بإعداد الطعام الصحي

عانت فريدة أشرف من مرض فقدان الشهية وتغلبت عليه وشاركت متابعيها رحلتها للتخلص من هذا المرض من خلال الفيديوهات التي قدمت فيها بعض النصائح لمن يعانوا من نفس الأمر.

ويعتبر عادل رامي إمام، هو الحفيد الأكبر للفنان عادل إمام والذي احتفل بتخرجه من الجامعة الأمريكية بعد الانتهاء من دراسة الإخراج، وهو الحفيد الأكبر للزعيم.

وتحدث حفيد عادل إمام من قبل عن أن جده هو أكبر الداعمين له ولحبه للفن من خلال اصطحابه معه في مواقع التصوير خاصة مع شغفه بالإخراج.

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ولدى عادل إمام 8 أحفاد، أكبرهم عادل، ثم عز الدين ورقية وهم أبناء رامي إمام، وأمينة وهالة وكاميليا أبناء سارة أمام، وخديجة وقسمت أبناء محمد إمام.

 

ليالينا

 




 

 


 

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