عادل امام يعتزل حضور حفل زفاف ابنة شقيقه .. ومصدر يوضح السبب !

الوكيل الإخباري-أثار غياب الممثل عادل إمام عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج عصام إمام علامات استفهام بين مخاوف حول حالته الصحية خاصة وأن علاقته بشقيقة على أفضل ما يكون.

اضافة اعلان



وقد علم موقع " الفن " بأن سر غياب عادل عن حضور حفل الزفاف هو تخوفه وأسرته من الانتشار الأخير لفيروس كورونا في الشهر الأخير، وهو ما جعله يتجنب الاختلاط والزحام في الفترة الأخيرة حيث يقضي أغلب وقته في الساحل الشمالي مع عائلته بعيدا عن أى فعاليات ، في حين أن حالته الصحية مستقرة ولم يتعرض لأى أزمة في الفترة الأخيرة.