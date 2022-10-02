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الأحد، 02-10-2022 03:48 م

عاصي الحلاني يروي تفاصيل حادث مروع تعرض له مسبقاً

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان عاصي الحلاني، عن تفاصيل جديدة عن الحادث المروع الذى تعرض له في عام 2019 بعد سقوطه من على الحصان. 

وقال عاصي الحلاني، فى تصريحات تلفزيونية، إن المزارعين من حوله أبلغوا نجله بخبر وفاته، ظنًا منهم أنه توفي نتيجة سقوطه عن ظهر الحصان، قائلًا: وليد كان ورايا على حصان تاني، وهو اللي حكالي اللي حصل، وكيف تعثر الحصان وسقط علي، لأني كنت غايب عن الوعي لمدة 24 ساعة، وجرب يفوقني لأني كنت غايب عن الوعي، ونزل دم من فمي، الناس قالوا له الله يرحمه، روحه بتطلع، ودي كانت لحظات مرعبة لـ وليد.

وأضاف: إحنا كنا في سهل، ونقلني على عربية للمزارعين إلى البيت ثم أحد المستشفيات، وكانت المشكلة إني أخدت ضربة على رقبتي.

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث إنتاجاتها الغنائية لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني أربعين خمسين بمشاركة المطرب والملحن عادل العراقي.

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صدى البلد

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