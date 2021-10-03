الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

أربعينية في خطر بمعان ومناشدة عاجلة أمام الصحة

تسجيل أول وفاة جراء تأثيرات شاهين

اختتام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

الأمن يحذر من العبث بلوحات المركبات

تحويل الدعم النقدي عن شهر أيلول للمستفيدين من المعونة الشهرية

العفو الملكي يتصدر تويتر في المملكة

الجالية الاردنية في سلطنة عُمان لـ الوكيل: نحن بخير

سلطنة عمان تصدر التحذير رقم 4

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

وفاة طفل في خزان ماء بالبيادر

الأحد، 03-10-2021 11:10 ص

عرض شقة زواج فاتن حمامة وعمر الشريف للبيع في المزاد العلني - صور

349320_0


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات أن شقة الممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة قد بيعت في المزاد العلني.

اضافة اعلان


شقة فاتن في عمارة تحمل إسم "ليبون" في شارع الزمالك في القاهرة، وجاء في الإعلان الرسمي للحي: "تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة".


وعبر المتابعين عن صدمتهم بعد هذا الخبر واعتبروا أن الشقة يجب أن تتحول إلى متحف.

 



 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3865884_1565943363

ريان يطلق بيشتقلك جرحي - فيديو

15ipj-14-730x438

هكذا ردّت أحلام على مصطفى الآغا بعد إشادته بها - صورة

302404D0-265D-44B6-B881-5B3C68473120

نانسي عجرم تشعل المسرح في قطر وتتصدر الترند -صور

Jessica-Azar-1

أول تعليق لـ ​جيسيكا عازار​ بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات - صورة

03dc4ca9-c438-4d32-a3b7-3a0cd3cc1f84

التعليق الأول من والد بريتني سبيرز بعد خسارته الوصاية عليها

6

الفنان عمر العبداللات يُلهب مهرجان جرش بأغانيه - صور