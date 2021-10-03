عرض شقة زواج فاتن حمامة وعمر الشريف للبيع في المزاد العلني - صور

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات أن شقة الممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة قد بيعت في المزاد العلني.

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شقة فاتن في عمارة تحمل إسم "ليبون" في شارع الزمالك في القاهرة، وجاء في الإعلان الرسمي للحي: "تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة".



وعبر المتابعين عن صدمتهم بعد هذا الخبر واعتبروا أن الشقة يجب أن تتحول إلى متحف.









المصدر - الفن