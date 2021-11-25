عز بن فهد يدخل القفص الذهبي - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عز بن فهد زواجه أخيراً بعد شائعات تحدثت عن علاقة عاطفية تربطه بالفنانة الكويتية فرح الصراف.



وأكد بن فهد دخوله القفص الذهبي من دون أن يكشف عن هوية العروس والتي ذكر بعض المعلقين أن اسمها نهى.

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الحمد لله الذي بِنِعْمَتِهِ تتم الصالحات 💍🤍



تم بحمد الله عقد قراني بمن أختارها الله شريكه لي



عقبال كل من تمنى، ودعواتكم الصادقة لنا 🤍🤍



⠀ pic.twitter.com/R40ZC5kpjo الحمد لله الذي بِنِعْمَتِهِ تتم الصالحات 💍🤍تم بحمد الله عقد قراني بمن أختارها الله شريكه ليعقبال كل من تمنى، ودعواتكم الصادقة لنا 🤍🤍 #عز_بن_فهد November 23, 2021

المصدر - لها