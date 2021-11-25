الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 25-11-2021 01:04 م

عز بن فهد يدخل القفص الذهبي - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عز بن فهد زواجه أخيراً بعد شائعات تحدثت عن علاقة عاطفية تربطه بالفنانة الكويتية فرح الصراف.

وأكد بن فهد دخوله القفص الذهبي من دون أن يكشف عن هوية العروس والتي ذكر بعض المعلقين أن اسمها نهى.

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