عز بن فهد يدخل القفص الذهبي - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عز بن فهد زواجه أخيراً بعد شائعات تحدثت عن علاقة عاطفية تربطه بالفنانة الكويتية فرح الصراف.
وأكد بن فهد دخوله القفص الذهبي من دون أن يكشف عن هوية العروس والتي ذكر بعض المعلقين أن اسمها نهى.
⠀— عز بن فهد (@az_bin_fahad) November 23, 2021
الحمد لله الذي بِنِعْمَتِهِ تتم الصالحات 💍🤍
تم بحمد الله عقد قراني بمن أختارها الله شريكه لي
عقبال كل من تمنى، ودعواتكم الصادقة لنا 🤍🤍 #عز_بن_فهد
⠀ pic.twitter.com/R40ZC5kpjo
المصدر - لها
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