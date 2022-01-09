الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 01:11 م

عصام كاريكا يهاجم مطربي وأغاني المهرجانات

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الوكيل الإخباري - نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس برومو الحلقة الجديدة من برنامجه "مع الفارس" الذي يقدمه على شاشة الرشيد، حيث يكشف عن حلول الفنان عصام كاريكا، ضيفًا على برنامجه للتحدث عن أسباب اختفائه عن الساحة الفنية الفترة الماضية ومشواره الفني.

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وظهر كاريكا، خلال البرومو وهو يهاجم الفنان عمرو دياب، حيث رد على سؤال: من الأفضل من بين الثلاثي عمرو دياب وجورج وسوف وكاظم الساهر؟: ليقول إن صوت كاظم الساهر وجورج وسوف أفضل من عمرو دياب حيث يأتي في المركز الثالث بينهم”.

وردًّا على سؤال: "هل سيمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا عن الغناء إذا كان القرار بيده"، قال: "لو كان القرار بإيدي أوقف حمو بيكا وأي حد مبيعرفش يغني".


وكان كاريكا، قد وجه اتهاماً لبيكا، بسرقة لحنين من ألحانه، ووضعهما على أغنياته، دون الرجوع له.

 

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