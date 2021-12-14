علا الفارس تكشف عن جنسية عريسها

الوكيل الإخباري - أعلنت الإعلامية علا فارس عقد قرانها، وخلال ساعات قليلة من إعلانها، تصدر اسمها الترند ومراتب مبكرة في محرك البحث الأشهر "غوغل" وسط تساؤلات عن هوية العريس.



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ونشرت الفارس "ستوري" على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام كتبت فيها "تم وبحمد الله عقد قراني اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة".





انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عن زواج الإعلامية علا الفارس من شاب ايراني الجنسية من اصول عربية، وأكدت العديد من الحسابات المعنية بـنقل أخبار المشاهير النبأ وكشفت عن دخول مقدمة البرامج السياسية الشهيرة القفص الذهبي في حفل خاص، اقتصر على حضور أفراد عائلتها وعدد من أصدقائها المقربين.

حيث نفت الاعلامية ذلك وأكدت علا فارس عبر خاصية ستوري انستجرام في صفحتها الخاصة انها تم عقد قرانها على شاب بريطاني الجنسية " من اصول عربية حيث علقت قائلة :"تم وبحمدلله عقد قراني من شاب من أصول عربية ، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة "





المصدر - ليالينا