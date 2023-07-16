على طريقته الخاصة .. أحمد سعدني يحتفل بيوم ميلاده

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان أحمد صلاح السعدني، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.

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ونشر أحمد صلاح السعدني فيديو ، لمسلسله الجديد سيب وأنا سيب الذي يعرض على منصة شاهد.



وعلق: “ مش أنا عيد ميلادي النهاردة أنا مش قررت احتفل بيه معاكم بتبزر مسلسل سيب وأنا اسيب كل سنه و أنا طيب وببهركم”.



مسلسل «سيب وانا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمدسلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

صدى البلد