"أنصار الله" تعلن: استهداف شامل لسفن الشركات المتعاملة مع إسرائيل

12:02 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الأحد، تصعيدًا جديدًا في العمليات العسكرية البحرية، تزامنًا مع استمرار الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا بدء "المرحلة الرابعة" من الحصار المفروض على العدو الصهيوني. اضافة اعلان





وقال المتحدث، في بيان عاجل بثّته الجماعة، إن اليمن "يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية كبرى بسبب استمرار الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة"، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يأتي "ردًا على العدوان والحصار المستمرين على الشعب الفلسطيني".



وأوضح أن المرحلة الجديدة تشمل استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، في أي مكان حول العالم، وبغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها.



وأضاف أن "السفن التابعة لتلك الشركات ستُعتبر أهدافًا مشروعة للقوات البحرية اليمنية، في حال استمرار تعاملها التجاري مع الكيان الإسرائيلي"، داعيًا دول العالم إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة إذا أرادت تجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر ومناطق أخرى.



وختم المتحدث العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن "جميع العمليات العسكرية اليمنية في البحر ستتوقف فور وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه بالكامل".



يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا على خلفية الحرب المستمرة في غزة، وسط تحذيرات دولية من تصعيد إقليمي واسع قد يهدد أمن الملاحة الدولية.