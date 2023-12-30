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السبت، 30-12-2023 11:59 ص

عمرو دياب يتصدر عربياً.. بعد ساعات من طرح ألبومه الجديد

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الوكيل الإخباري - بعد ساعات قليلة من طرح النجم الكبير عمرو دياب، ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "مكانك" استطاع أن يتصدر قائمة الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي.

وكان عمرو قد طرح على مدار يوم أمس (الجمعة) ١٢ أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي: "بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، "سلامك وصلني" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم.

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وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب ترند مواقع السوشال ميديا خاصة موقع "X"، وموقع "فيسبوك"، كما تصدر محرك البحث "غوغل"، كما تصدرت كلمات أغنية يا قمر من الألبوم ترند السوشال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية .

 

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