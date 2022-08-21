عمرو دياب يشارك فيديو للموسيقار الراحل بليغ حمدي ويعلق !

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري عمرو دياب مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



ويعود تاريخ الفيديو الذي نشره عمرو دياب الى حوالي الثلاثة عقود، في عام 1993، للموسيقار الراحل بليغ حمدي، عندما صرّح عن إعجابه بصوت عمرو خلال إحدى اللقاءات، وقد أرفق دياب المنشور بتعليق، أكد من خلاله، أنه يفتخر بهذا الكلام، حيث قال: "شهادة أعظم من أي جائزة، الموسيقار العالمي بليغ حمدي".

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وعلى أثر الفيديو، تفاعل المتابعون مع عمرو دياب، مؤكدين أن شهادة الراحل عنه كانت مُستحقّة، وهذا ما أثبته دياب بعد مرور كل هذه السنوات.

