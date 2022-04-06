عمرو سعد في توبة يخذل صبا مبارك

الوكيل الإخباري - الكثير من المسلسلات تشارك حالياً في السباق الدرامي الرمضاني 2022، وتعتبر الحلقات الأولى من المسلسلات هي الأهم من ناحية الأحداث ومن ناحية جذب المشاهدين.



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لاقى المسلسل المصري الجديد "توبة" والذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني، نجاحا كبيرا وتفاعلا ملحوظا من الجمهور، خصوصا مع تألق الممثل المصري عمرو سعد الذي يجسد دور "توبة"، والذي أشاد الكثير من الجمهور بأدائه التمثيلي.



يقدم المسلسل حياة واقعية وُثقت من إحدى الأحياء الشعبية والتجارية الشرسة في القاهرة، استطاع الممثل المصري عمرو سعد أن يجمع ما بين الرومانسية والكوميدية والأكشن في شخصية واحدة بإبداع وتألق تمثيلي كبير.

توبة في أحداث العمل يتصادم مع عصابات كثيرة ومنذ اللحظة الأولى من تواجده في السوق التجاري لكنه يبقى أمام الجميع، حتى يلتقي مع أخيه الذي كان يطلب منه مرارا وتكرارا أن يعود للسرقة معه وأن إسمه طلب شخصيا من أحد الأشخاص حتى ينجز هذه العملية لكن عمرو سعد يرفض أن يعود للسرقة.



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