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السبت، 02-04-2022 09:24 ص

أحمد حلمي ومحمد هنيدي وحورية فرغلي في السباق الرمضاني

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الوكيل الإخباري - عد ساعات قليلة يبدأ السباق الدرامي الرمضاني، وهو يضم عدداً كبيراً من المسلسلات وصل إلى 26 مسلسلاً، وباقة من أهم نجوم الفن .

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إلاّ أن عدداً آخر من الفنانين لن يظهروا على شاشات الفضائيات، لكنهم عوّضوا هذا الغياب بتواجدهم بالصوت عبر محطات الإذاعة المختلفة، وفي مقدّمهم الفنان أحمد حلمي الذي يشارك من خلال "راديو النيل" ببطولة مسلسل "العصمة في إيدي" الى جانب هنا الزاهد، إدوارد ومي كساب، وهو من تأليف وإخراج مجدي الكوتش، وتذيع الشبكة نفسها مسلسل "موس صلاح" من بطولة أحمد فهمي وريم مصطفى وعمرو عبدالجليل ومحمد ثروت وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة.

أما الفنان محمد هنيدي فيشارك آيتن عامر في بطولة مسلسل "ابن النادي"، من تأليف إسلام شلباية وإخراج خالد حلمي، والذي يُعرض على راديو 9090.


وتشارك حورية فرغلي الى جانب بيومي فؤاد في بطولة مسلسل "آدم وحورية" المقدّم عبر أثير إذاعة "راديو مصر"، والذي تتناول أحداثه العلاقة بين الرجل والمرأة والمشاكل التي تواجههما في إطار كوميدي.

 

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