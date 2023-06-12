عمر العبداللات يلتقي الجمهور السعودي في "تبوك".. الجمعة

الوكيل الاخباري - يستعد الفنان عمر العبداللات، لإحياء حفلٍ فنيٍ جماهيريٍ في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "ليالي تبوك"، مساء يوم الجمعة 16 حزيران/يونيو، على مسرح الجادة.

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وبدأت الاستعدادات والترتيبات النهائية الكبيرة لاستقبال الجمهور السعودي في الحفل المتوقع أن يحظى بحضور جماهيري كبير، نظراً للشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها العبداللات في العالم العربي، بالنظر لما يقدمه من ألوان غنائية تحافظ على الأصالة ضمن قالب عصري يشد المستمع إليه.



وضجت صفحات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد، بالحملة الاعلانية الخاصة بالحفل، الذي جهز له العبداللات برنامجاً فنياً مميزاً من أجمل أغنياته القديمة والجديدة والأكثر شعبية بين الجمهور السعودي الذواق للفن، حيث سيقدمه مباشرة أمام الجمهور على أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد.



ويلاقي العبداللات جمهوره في السعودية، بعد أن أحيا مجموعة من الحفلات الناجحة، كان آخرها مشاركته في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني، برفقة "فنان العرب" محمد عبده، حيث قدما معاً عملاً غنائياً مشتركاً لحنه العبداللات بنفسه، بعنوان "الحسين ورجوة".



ويستعد العبداللات بعد حفل "تبوك"، لإحياء مجموعة من الحفلات في المهرجانات الأردنية والعربية، إضافة إلى القيام بجولتين فنيتين، الأولى: في الولايات المتحدة الأميركية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، والثانية: في أوروبا قبل نهاية العام الحالي.



ويعكف العبداللات حالياً على تسجيل مجموعة من الأغنيات، التي ستصدر تباعاً، والتي تحمل مفاجأت ساره لمحبيه، تعاون بها مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار.



وأكد العبداللات في تصريحات صحافية، بمناسبة غنائه في مدينة تبوك، على سعادته بلقاء الجمهور السعودي مجدداً، معبراً عن اعجابه الكبير بما يحدث من نهضة فنية وثقافية وفكرية على المستوى العربي والعالمي في السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عراب "رؤية السعودية 2030"، وبقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.