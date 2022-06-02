عمل جديد للفنان بسام كوسا

الوكيل الإخباري-شوّق الممثل السوري بسام كوسا متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لمسلسله الجديد "التحدي" وهو عمل مشترك من بطولته وتأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

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ونشر كوسا عبر صفحته صورة لبوستر الرسمي ظهر من خلاله وهو يتوسطه عدد من الممثلين السوريين واللبنانيين منهم رواد عليو وكارمن لبس وباسم مغنية وغيرهم. وتعد هذه المشاركة الثانية لبسام كوسا في الدراما المشتركة، عقب مشاركته السابقة في مسلسل "سر". وكان قد سجل بسام كوسا غياباً عن الموسم الرمضاني 2022 وكانت آخر أعماله مسلسل "سوق الحرير2" الذي عرض العام الفائت.





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