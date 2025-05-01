القبض على معتدٍ مكرّر على الثروة الحرجية في عجلون

الوكيل الإخباري- ألقت كوادر حراج عجلون بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة الخميس القبض على أحد المعتدين على الثروة الحرجية، وضبطت بحوزته كميات من الحطب.

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