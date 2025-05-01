القبض على معتدٍ مكرّر على الثروة الحرجية في عجلون

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشخص الذي تم ضبطه يُعد من مكرري الاعتداءات على الثروة الحرجية وصادر بحقه ثلاثة ضبوطات سابقة، لافتًا إلى أنه جرى تتبعه ومراقبته من قِبل طوافي الحراج إلى أن جرى ضبطه في منطقة الجنيد بمحافظة عجلون.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة
-
نقابة الصحفيين: عيد العمال محطة للإصلاح والكرامة
-
رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يشارك بمؤتمر سياحة المغامرات بالفجيرة
-
البكار: ما تحقق من إنجازات في الوطن بحكمة قيادته وهمّة عمّاله في كافة المجالات
-
البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: 94.7% نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول 2025
-
استجابة حكومية لرفع مخصصات اتحاد العمال إلى 250 ألف دينار سنويًا
-
75 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع تحديث شبكات المياه في غرب إربد
-
الحكومة توافق على اعتبار قلعة القطرانة موقعًا سياحيًا