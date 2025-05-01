الخميس 2025-05-01 02:43 م
 

القبض على معتدٍ مكرّر على الثروة الحرجية في عجلون

محافظة عجلون
عجلون
 
الخميس، 01-05-2025 01:31 م

الوكيل الإخباري-   ألقت كوادر حراج عجلون بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة الخميس القبض على أحد المعتدين على الثروة الحرجية، وضبطت بحوزته كميات من الحطب.

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وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشخص الذي تم ضبطه يُعد من مكرري الاعتداءات على الثروة الحرجية وصادر بحقه ثلاثة ضبوطات سابقة، لافتًا إلى أنه جرى تتبعه ومراقبته من قِبل طوافي الحراج إلى أن جرى ضبطه في منطقة الجنيد بمحافظة عجلون.

 
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