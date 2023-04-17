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الإثنين، 17-04-2023 03:13 م

غفران محمد ضيفة شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل الصندوق

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الوكيل الإخباري- انتهت الممثلة الشابة غفران محمد من تصوير مشاهدها في مسلسل سوق الكانتو الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني، كما تشارك كضيفة شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل الصندوق بطولة أحمد داش. 

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ونشرت على صفحتها الرسمية صورة تجمعها مع النجوم أمير كرارة ومي عز الدين خلال التصوير، مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، غفران، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين

 

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث. 

القاهرة24

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