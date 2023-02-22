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الأربعاء، 22-02-2023 03:32 م

فاروق فلوكس يشكو من قلّة العمل: "لا أحد يطلبني"

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الوكيل الإخباري- في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدّمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، كشف الفنان فاروق فلوكس سبب غيابه الفترة الماضية وعدم ظهوره في الأعمال الفنية، قائلاً: "محدّش بيطلبني وقاعد في البيت، ولا أعرف سبباً لذلك".

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وأضاف: "قديماً كان يتم الإعلان عن العمل الفني ولكن الآن يتم تناول أن الفنانة الفلانية أو الفنان الفلاني هيعمل مسلسل كذا، قديماً كان هناك بليغ خيري يريد تصوير فيلم مع السيدة أم كلثوم فذهب لها وجلس معها وقال لها "حضرتك عايزة الشخصية تطلع لفوق أو تنزل لتحت؟"، على عكس اليوم بحيث يمكن أي شخص أن يكون بطلاً في مسلسل أو في فيلم".

 

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