فاطمة كشري تجري عملية جراحية ثانية

الوكيل الإخباري - للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تستعد الفنانة فاطمة كشري لإجراء جراحة جديدة خلال الأسبوع المُقبل، وذلك لمعالجة الخطأ الجراحي الذي تعرّضت له خلال خضوعها لعملية «فتاق».





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وقالت فاطمة كشري في تصريحات صحافية، إنها لا تزال تُتابع مع أحد الأطباء الذي يعمل في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، الذي كانت تُعالج فيه قبل شهور، بعد صدور توجيه رئاسي بنقلها إلى هناك، قائلةً: «دكتور هناك كويس أوي بروح له كل أسبوع وبيتابع حالتي».





وأضافت: «الطبيب قال لي من الوارد إجراء جراحة جديدة الأسبوع المُقبل، حال عدم التئام الجرح القديم، الذي تسبب فيه الطبيب الذي كنت أتابع معه في البداية وأجرى لي عملية الفتاق، حيث ارتكب خطأ جراحياً وما زلت أعاني منه حتى الآن".





وحرصت كشري على توجيه الشكر إلى الفريق الطبي المعالج لها، كونه يُتابع حالتها الصحية بشكلٍ مستمر، فضلاً عن توجيهها الشكر إلى الفنان أحمد مكي، قائلةً: "مديرة أعمال أحمد مكي لسة بتكلّمني لحد دلوقتي وبتسألني لو محتاجة حاجة كتر خيرهم هو وفنانين كتير مش سايبيني وبيسألوا عني باستمرار"، مطالبةً الجمهور بالدعاء لها بالشفاء التام واستعادة عافيتها.

وكان آخر أعمال الفنانة فاطمة كشري، مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال، ونور، ونرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين، هو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

المصدر -لها