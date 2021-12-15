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الأربعاء، 15-12-2021 04:32 م

فقر شديد وعلاج خاطئ..ابنة سيد مكاوي تكشف سر نظارته السوداء - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت أميرة، ابنة الفنان الراحل سيد مكاوي، عن مشكلة البصر عند والدها الراحل وسرّ النظّارات السوداء التي رافقته طوال مسيرته الفنية.

وقالت أميرة خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي: "أنا لحد 6 سنين كنت فاكرة إنه بيشوف لإنه مكانش بيخليني أشوفه من غير نظّارات". وأضافت: "والدي مش زي أستاذ عمار الشريعي عنده عين، هو إتعالج علاج خاطئ لإنهم كانوا فقراء جداً فعينه إتصفت، فمكانش عنده عين، وكان بيخاف أشوفه كدة. زائد إنه كان عفريت جداً وبيعمل كل حاجة. بيعمل شاي ويصلح حاجات في البيت، وبيتحرك ويلبس لوحده".

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وتابعت مؤضحةً: "هو شايف لدرجة إني ممكن أقف على باب الأوضة فيسألني مالك متضايقة من إيه من غير ما أتكلم، وكانت حاجات مرعبة في الطفولة. لما كبرت وفهمت ابتديت أمرّن نفسي وأربط عيني بإيشارب مثلاً وأمشي شوية في البيت، أشوف الدنيا عاملة إزاي، مخيفة جداً".


المصدر - لها

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