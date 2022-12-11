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الأحد، 11-12-2022 01:24 م

فنانة تعلن عن اصابتها بالسرطان -صورة

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الوكيل الإخباري-فاجأت الممثلة الكويتية مريم الصالح الجميع بالكشف عن معاناتها مع مرض السرطان الذي أصابها مؤخرا، وتحدثت عن ردّ فعلها بعد إخبارها بالإصابة ومشوار علاجها الطويل وتعافيها منه.

وأكدت الفنانة الخليجية في خلال لقاء تلفزيوني أنها "اصبت بالانهيار عندما علمت بإصابتي بالسرطان ووضعت الموت نصب عيني، ولكنني استجمعت قواي، وقررت أن أتعامل مع المرض، وبدأت بعمل الفحوصات الطبية"، لافتة إلى أنها أمضت شهراً كاملاً دون أن تخبر أحداً من عائلتها وأصدقائها ولا حتى أبنائها بإصابتها بالمرض وكانت تذهب إلى المستشفيات بشكل يومي للفحوصات.

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وكشفت أنها لم تخبر أحداً بمرضها لمدة شهر ونصف، لانها وجدت في البداية صعوبة بإخبار أهلها لأن هذا الخبر له وقع الصاعقة، حسب وصفها.


ولفتت إلى أن الطبيبة أخبرتها بضرورة أن تخبر أسرتها بمرضها حتى لا تنهار نفسياً.

 


 

لها

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