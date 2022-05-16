فنانة سورية بارزة تعود للتمثيل بعد انقطاع وتكشف السبب

الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة السورية جيهان عبد العظيم سبب حنينها للتمثيل في الوقت الحالي .

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حيث قالت الفنانة : "منذ مدة كنت أدرب زميلة لي في مصر على اللهجة السورية كانت تتحضر للمشاركة في إحدى الأعمال وليست متقنة للهجة السورية، فعندما كنت ادربها كنت أجسد أمامها الدور بكامل حواسي حينها شعرت بالحنين لأجواء العمل، وعاد الشغف الذي بداخلي، أنا أعشق هذه المهنة ولا أستطيع أن كون غير ممثلة". .



و حول رأي زوجها رجل الأعمال إياد إبراهيم بخبر إعلانها الاستعداد للعودة للتمثيل خلال المرحلة المقبلة قالت جيهان عبد العظيم في حديث خاص مع موقع "الفن": "زوجي لم يشجعني في البداية كان يتمنى أن كون خلف الكواليس وبعيدة عن الأضواء لكني أصريت كثيراً على العودة ونزولاً عند رغبتي اتخذنا القرار سوياً".



وعن طبيعة عودتها وشروطها للمشاركة وضحت جيهان: "لن أعود منافسة شرسة لزملائي، من الممكن أن اكتفي بالمشاركة في عمل واحد خلال العام وسوف اختار الأفضل والأنسب، فالتمثيل بات شغف بالنسبة لي وليس مهنة أعيش منها".





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