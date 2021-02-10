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الأربعاء، 10-02-2021 11:15 ص

فنانة شهيرة تكشف معاناتها من مرض غريب بسبب العزل المنزلي

متلازمة-الكوخ


الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة اليمنية بلقيس عن معاناتها من مشكلة نادرة تُسمّى "متلازمة الكوخ"، وذلك أثناء اتباعها الحجر المنزلي الذي فُرض من أجل الحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقد أشارت بلقيس إلى أن العزل أدى مع مرور الوقت إلى عدم رغبتها في النظر إلى وجهها في المرآة، لافتةً إلى أنها شعرت بالفشل والإحباط.

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حيث إنها لجأت إلى بعض التقنيات النفسية التي يمكن أن تساعدها على الخروج من هذه الحالة، وأضافت: "حاولت الخروج من هذه الحالة بجلسات التأمل وبالفعل تجاوزت المحنة".


يُشار إلى أن "متلازمة الكوخ" تنجم عن عدد من المشاعر السلبية التي ترتبط بعدم القدرة على التحرك بحرية. وعادة ما تتزامن مع الإحساس باليأس والقلق وعدم القدرة على التركيز والاكتئاب وعدم الرغبة في لقاء الآخرين والخمول وسرعة الانفعال وصعوبة الاستيقاظ من النوم.

 

المصدر : لها 



 




 

 


 

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