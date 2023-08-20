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الأحد، 20-08-2023 09:49 ص

فنانة مصرية تثير الجدل مجدداً حول ظروف معيشة عادل إمام داخل أسرته

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الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة عفاف مصطفى استيائها من المخرج رامي إمام بسبب رغبتها في رؤية الزعيم عادل إمام، وطلبها له أكثر من مرة أن تلتقي بوالده .

كتبت عفاف مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك: «زعلان من رامي إمام.. بعتاله الرسالة الأخيرة دي عالواتساب ضمن العشرات قبل كده.. الرسالة الـ 15 ليك أستاذ رامي اتمنى يقراها أستاذي عادل».

وتابعت: «نفسي ورجائي أشوف الأستاذ عادل وجه لوجه لأني عارفة إني الوحيدة اللي بضحكه لما بقعد جنبه زي مقاللي قبل كده، وكنت دايمًا أكلمه تليفونيًا ويضحك ويبقى سعيد لمجرد يسمع صوتي.. دلوقتي حضرتك يا أستاذ رامي الوحيد اللي تقدر تحسم طلبي المتكرر».

وقالت عفاف مصطفى في رسالتها لرامي إمام: «سؤال أستاذ رامي هو أنا خطر على بابا ولا حاجة؟؟.. أنا لو عملت كوبي لكل رسايلي اللي بترجاك فيها أزوره ونزلتها في صفحتي حضرتك هتحقق لي طلبي لما تلاقي الناس متضامنة مع رجائي..  الرجاء المتكرر ممكن تسمحلي وأنت من بيت كريم بزيارته وتبلغه قبلها ولو عندكم تحفظات او ظروفه لا تسمح أنا مش هزعل  بس للعلم دائمًا أسمع بزملاء بيقولوا زورنا عادل إمام في البيت».

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وأضافت: «لعلمك عندي العنوان من زمان وأستطيع أعمل هجوم مشروع عليه لكن أنا أكبر من كده ولا أضمن رد فعلكم في زيارة بدون موعد مسبق ومنعا للحرج، الناس بتزوره إشمعني أنا يعني؟».

واختتمت الفنانة عفاف مصطفى رسالتها للمخرج رامي إمام، قائلة: «والله نفسي أشوفه وأكلمه وأطمن عليه وجه لوجه وأشوف السعادة في وشه زي ما طول عمره تفرغ لإسعاد الناس.. عفاف مصطفى».


صدى البلد

 




 

 


 

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