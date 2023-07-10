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الإثنين، 10-07-2023 06:34 ص

فنانة مصرية شهيرة تكشف السبب "الحقيقي" لدخولها السجن

علم مصر


الوكيل الاخباري - أكدت الفنانة المصرية عايدة رياض أنها سجنت "ظلما" بسبب أموال مزورة، وليس إثر قضية مخلة بالآداب، كما انتشر خلال السنوات الماضية، حيث روت تفاصيل الحكاية.

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وأوضحت الفنانة عايدة رياض في لقائها ببرنامج "واحد من الناس" قائلة: "البوليس جه البيت وقابلوا الفنان الراحل محرم فؤاد، وقالوا له إنهم مسكوا بنت معاها 100 دولار مزيفة وبتقول إنها وخداها من مدام عايدة رياض، وطبعا محرم صدق ونزلنا روحنا هناك، ومحرم تفاجئ بمكالمة من زوجة مخرج".


وأضافت عايدة رياض: "اللي بتضايق منه أنه بيتقال على السوشال ميديا دي جايبينها من فيلا، وحاجات رهيبة جدا وكلام ظلم في ظلم، وكان نفسي الناس تتحقق قبل ما يظلموني، ويرجعوا لمديرية الأمن ويعرفوا أنا كنت فين، والقصة كلها كانت متلفقة". وتابعت الفنانة: "أنا مكنتش حاسة بالدنيا كأن قطر خدني.. ده مش ظلم بسيط.. كل عائلتي وأهلي، ودي حاجة مش سهلة، وأنا مبقتش مستطعمة أقول إني مظلومة، والناس بيبقى ليها أعداء وغيرة من غير حاجة".
وأردفت الفنانة المصرية بالقول: "محرم فؤاد اتخانق مع الضابط، وده السبب إني أتأخرت في المديرية، وناس حقوقيين بعد الثورة كلموني، وقالوا لي ارفعي قضية وخدي حقك ورفضت وقولت ليهم البلد في إيه وانتوا بتقولو إيه، ومحرم وقف ترافع عني أمام القاضي في المحكمة"، لتختتم حديثها بالقول: "أستاذ صلاح فايز عمل أغنية عن قصتي اسمها ظالمة ليه يا دنيا وهو كان صديق لينا أنا ومحرم".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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