صورة- فنانة مصرية تعود للسينما بعد غياب أكثر من أربع سنوات

الوكيل الإخباري- اكدت مصادر فنية أن الفنانة المصرية سماح أنور تعاقدت أخيراً على عمل سينمائي لتعود به إلى شاشة السينما، بعد غياب أكثر من أربع سنوات، منذ قدّمت آخر أفلامها "استدعاء ولي عمرو" في عام 2019.



وفي التفاصيل ، الفيلم الجديد يحمل عنوان "قمر"، وهو يُعدّ التعاون الأول بين سماح أنور وشركة "روتانا"، وتعقد سماح حالياً جلسات عمل استعداداً لبدء التصوير في أقرب وقت.

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وكانت سماح قد تغيّبت لفترة طويلة عن الساحة الفنية لتعود بأعمال عدة بدأتها بفيلم "استدعاء ولي عمرو"، ثم توالت الأعمال الدرامية حيث قدّمت مسلسل "الليلة واللي فيها"، ثم شاركت في بطولة مسلسل "الصندوق".







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