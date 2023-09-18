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الإثنين، 18-09-2023 03:03 م

فنانة مصرية مشهورة تروي تفاصيل مرعبة عن دفنها فجراً خلال احد الادوار

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الوكيل الإخباري- روت الفنانة المصرية حورية فرغلي تفاصيل دخولها القبر الساعة الثالثة فجراً أثناء تصوير مشهد في أحد أعمالها، مؤكدة أنها رفضت الاستعانة بممثلة اخرى .

وأشارت إلى أنها أصرت على تأدية الدور بنفسها، مؤكدة أنها لا تخشى الموت، وتعشق المقابر، ودفنت في مقبرة بالعياط.

وأضافت حورية خلال لقائها مع الفنان والمذيع تامر شلتوت في برنامج "في العمق"، أنها لم تشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأن التربة تشبه ثلاجات الموتى.

وقالت: من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني بحب المقابر، ومبخافش منها، واتدفنت مرة، ومرضتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته، أتدفنت في مقابر العياط، وهناك فيه شجرة كبيرة، الساعة 3 الفجر، الدنيا كانت حر ورطوبة بطريقة صعبة.

وتابعت: أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، لكن مخوفتش ومحستش بحاجة، لاني كنت عارفة إنه تمثيل، أنا مبخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقى دمها تقيل، الناس اتغيرت وأخلاقها اتغيرت، مبقوش يخافوا وبقا فيه عنف، ومفيش أصول.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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