مصر.. فنانة شهيرة تثير جدلا كبيرا برسالة غامضة

الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توجيهها رسالة غامضة لأحد الفنانين.



وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت الفنانة ياسمين رئيس: "بيضرب إيرادات.. وبيضرب سيناريوهات..وبيضرب أخبار كذب..وبيضرب أرقام مشاهدات..وبيضرب شهادات كمان..فاضل إيه تاني يا نجم مش كفايه بقى كده".





وأثار منشور ياسمين رئيس جدلا في منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "فكري بنجاحك ومستقبلك"، فيما تساءل البعض عن الشخص المقصود.

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