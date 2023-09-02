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السبت، 02-09-2023 06:29 ص

مصر.. فنانة شهيرة تثير جدلا كبيرا برسالة غامضة

مصر٢


الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توجيهها رسالة غامضة لأحد الفنانين.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت الفنانة ياسمين رئيس: "بيضرب إيرادات.. وبيضرب سيناريوهات..وبيضرب أخبار كذب..وبيضرب أرقام مشاهدات..وبيضرب شهادات كمان..فاضل إيه تاني يا نجم مش كفايه بقى كده".


وأثار منشور ياسمين رئيس جدلا في منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "فكري بنجاحك ومستقبلك"، فيما تساءل البعض عن الشخص المقصود.

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روسيا اليوم



 




 

 


 

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