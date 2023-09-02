مصر.. فنانة شهيرة تثير جدلا كبيرا برسالة غامضة

الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توجيهها رسالة غامضة لأحد الفنانين.
وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت الفنانة ياسمين رئيس: "بيضرب إيرادات.. وبيضرب سيناريوهات..وبيضرب أخبار كذب..وبيضرب أرقام مشاهدات..وبيضرب شهادات كمان..فاضل إيه تاني يا نجم مش كفايه بقى كده".
وأثار منشور ياسمين رئيس جدلا في منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "فكري بنجاحك ومستقبلك"، فيما تساءل البعض عن الشخص المقصود.
روسيا اليومبيضرب إيرادات،،وبيضرب سيناريوهات،،وبيضرب أخبار كذب 🤥 وبيضرب أرقام مشاهدات ،،وبيضرب شهادات كمان 😂😂😂 فاضل إيه تاني يا نجم 💫 مش كفايه بقي كده 😂😂— Yasmin raeis (@yasminraeis) September 1, 2023