فنانون عرب يتفاعلون بفرحة الفوز السعودي على الارجنتين

الوكيل الإخباري- بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مباراة ملحمية بنتيجة 2 / 1 اسعدت قلوب كل العرب ، تفاعل عدد كبير من الفنانين العرب مع هذا الفوز الكبير .



وشاركت الفنانة الاماراتية أحلام مقطع فيديو للحظة تسجيل المنتخب السعودي الهدف بملعب الارجنتين بتغريدة عبر حسابها على تويتر وعلقت :" كفو كفو كفو يالصقور GREEN FALCONS . هذي المباراة للتاريخ #السعوديه_الارجنتين



وكتب الفنان العراقي ماجد المهندس :" مبروك يا ابطال فرحتونا الحمد لله #السعوديه_الارجنتين "



وعلقت الفنانة نوال الكويتية :"

المُستحيل مو سعودي أبدًا الف مبروك والقادم أقوى واجمل #السعوديهالارجنتين#المنتخبالسعودي

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وشاركت الفنانة يارا مقطع صوتي بصوت طفل يقول :" هاردلك ميسي "

ونشر الفنان قصي خولي مقطع فيديو وصور من داخل الملعب برفقة الفنانة ميساء مغربي مهنئاً المنتخب السعودي بالفوز وعلق :" كفو يا الأخضر "



