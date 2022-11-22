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الثلاثاء، 22-11-2022 03:48 م

فنانون عرب يتفاعلون بفرحة الفوز السعودي على الارجنتين

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الوكيل الإخباري- بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مباراة ملحمية بنتيجة 2 / 1  اسعدت قلوب كل العرب ، تفاعل عدد كبير من الفنانين العرب مع هذا الفوز الكبير .

وشاركت الفنانة الاماراتية أحلام  مقطع فيديو للحظة تسجيل المنتخب السعودي الهدف بملعب الارجنتين بتغريدة  عبر حسابها على تويتر وعلقت  :" كفو كفو كفو يالصقور  GREEN FALCONS . هذي المباراة للتاريخ #السعوديه_الارجنتين

وكتب الفنان العراقي ماجد المهندس :" مبروك يا ابطال فرحتونا الحمد لله #السعوديه_الارجنتين "

وعلقت الفنانة نوال الكويتية :" 
المُستحيل مو سعودي أبدًا الف مبروك والقادم أقوى واجمل #السعوديهالارجنتين#المنتخبالسعودي
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وشاركت الفنانة يارا مقطع صوتي بصوت طفل يقول :" هاردلك ميسي "  


ونشر الفنان قصي خولي مقطع فيديو وصور من داخل الملعب  برفقة الفنانة ميساء مغربي مهنئاً المنتخب السعودي بالفوز وعلق :" كفو يا الأخضر " 

 


 




 

 


 

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