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الجمعة، 17-02-2023 09:47 م

فنان أردني مشهور : أهلي ضيعوني 3 مرات في طفولتي

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الوكيل الإخباري - قال الفنان الأردني عزيز مرقة إن أسرته كانت تراهن على عمله في مجال الإدارة أو الثقافة عندما يكبر، لكن والده كان له وجهة نظر مختلفة، رغم أنه - أي والده - كان يعمل محللا سياسيا.

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أضاف عزيز، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أنه بحكم وجوده في هذه الأجواء الصحفية والثقافية كان يرى أن هذا المجال هو الأمثل للدراسة والتواجد فيه، مضيفا: "في مرحلة معينة وأنا عمري 17 سنة ولأسباب اجتماعية، لأنه كان في بنت بحبها وبدي أخطبها من أهلها ما كنت بدي أدرس موسيقى، كنت بدي ادرس أي شيء يمشي على هوا المجتمع".


تابع: "عشان أبهر أبوها كنت بدرس كتير في التوجيهي عشان أجيب معدل يدخلني جامعة حكومية، لأن هذا فيه فخر أكثر بالأردن، ما حصلت على علامات كبيرة، كنت بدي أجيب 90% جبت 82%، هذا معدل كبير وأهلي كانوا فرحانين جدا لأن بالأصل من اول ما كنت شاطر.. لكن أنا كنت زعلان".


أضاف عزيز مرقة: "وقتها أبوي قالي أنت زعلان ليش قلت كنت بدي أدرس إدارة أعمال في الجامعة الأردنية عشان حبيبتي، قال أنت بتفكر حياتك ممكن تظل موظف! لو ظليت موظف رح تكون أهمل موظف في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.. ادرس موسيقى لأنك ما بتعرف تكون تحت إدارة حد.. ".


في نفس السياق، أوضح أن هذا الانطباع نتيجة تصرفاته السابقة، فوالده يعرفه جيدًا، مشيرًا إلى أنه تاه من أهله 3 مرات في طفولته بسبب تصرفاته وقراراته التي ينصت فيها لنفسه فقط، قائلا: "أنا أهلي ضيعوني وأنا صغير 3 مرات، منهم مرتين على البحر". ( البوابة )


 




 

 


 

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