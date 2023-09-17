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الأحد، 17-09-2023 03:10 م

فنان سوري يروي تفاصيل استغلاله والنصب عليه -صورة

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الوكيل الإخباري- اتهم الفنان السوري قاسم ملحو، مدير أعماله، والمسؤول عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باستغلاله والنصب عليه.

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وقال ملحو، إن مدير أعماله سوري الجنسية من محافظة حلب ويقيم في تركيا، وتعرف عليه عن طريق "السوشيال ميديا"، إذ راسله وأقنعه بإنشاء حساب على "تيك توك".


وأضاف أنه وثق به وأرسل له كامل الأوراق الثبوتية وأعطاه كامل حساباته على السوشيال ميديا، بسبب ادعاءاته الكاذبة حول ثقافته وتعامله أكثر من مرة مع الفنانين.


وتابع ملحو في بث مباشر عبر حسابه في "فيسبوك" أن هذا الشخص كان يأخذ منه نسبة 50٪ من الأرباح، وهذه النسبة غير عادلة إذ إن النسبة المتعارف عليها للمسؤولين عن المنصات لا تتجاوز الـ15٪.


وتابع أن خلافهما بدأ عندما طلب ملحو منه وضع رقمه الإماراتي على حسابه في منصة "تيك توك" بدلًا من رقمه التركي، إلا أن المسؤول رفض ذلك ونشر أكثر من فيديو شخصي له يقول فيه إن ملحو نصب عليه وسرق الحساب منه.

وأكد ملحو أن محبة الجمهور له هي سبب شهرته على منصة " تيك توك"، ومدير أعماله لم يبذل أي مجهود في دعم حسابه، كما أنه تجاهل إرسال المستحقات المالية له أكثر من مرة.


وأشار إلى أن هذا الشخص قام بالتواصل مع عدد من الفنانين والمنتجين بغية إنشاء حسابات لهم على "تيك توك"، مستغلًا اسمه وعمله معه، ومنهم الفنان فراس إبراهيم الذي دفع له مبلغًا ماليًّا كبيرًا، وهذا ما جعله يخرج عن صمته ويكشف عن الأمر.


واختتم حديثه موجهًا تحذيرًا للفنانين السوريين من التعامل مع أي شخص غريب وإعطائه حساباتهم على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن الأمر بسيط ولا يحتاج لمدير أو مسؤول.

 

 

 فوشيا


 




 

 


 

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