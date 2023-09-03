قاسم ملحو يستذكر والده الراحل.. ما قاله مؤثر

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان السوري قاسم ملحو، الذكرى الثالثة لوفاة والده محمود ملحو، بكلمات مؤثرة، مشيرًا إلى أن الحياة بعده أصبحت "موجعة وموحشة".

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وفي التفاصيل، نشر قاسم عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" مجموعة من الصور التي تجمعه بوالده ووالدته، ولحظة زيارته لقبرهما، وأرفقها بتعليق أعرب خلاله عن مدى حزنه على فراقهما.



وكتب ملحو: "في مثل هذا اليوم، في عام 2020، فقدت أعز مخلوق على قلبي، عرَّابي، ووالدي، وحبيبي، حاج محمود ملحو، وفي عام 2017، فقدت أمي، القلب الذي على هيئة بشر، بعد رحيلكما الحياة باردة موجعة وموحشة، وبغيابكما انحنى قلبي، وتيبَّست روحي، ربي يرحمهما كما ربَّاني صغيرًا".



وحرص متابعو الفنان السوري على مواساته، حيث علَّق الفنان عدنان أبو الشامات: "الله يرحمهما"، وكتب غسان العزب: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".





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