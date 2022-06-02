فنان مصري يوضح حقيقة دوره بتجسيد شخصية محمد صلاح فنياً..صورة

الوكيل الإخباري-انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عن استعداد الفَنّان المصري الشاب ميدو عادل لتجسيد شخصية لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح في عمل درامي أو سينمائي من كتابة السيناريست عمرو محمود ياسين.

ولتأكيد أو نفي حقيقة هذه الأخبار، أوضح ميدو عادل حقيقة هذه الأخبار المنتشرة مؤخراً بقوة عبر السوشيال ميديا، حيث حل ضيفاً عبر مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة عبر فضائية ETC TV المصرية، مع الإعلامية إنجي أنور، لينفي ميدو عادل، كل الأخبار المتداولة حول تجسيده لشخصية نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني محمد صلاح، في عمل فني خلال الفترة المقبلة.



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وقال ميدو عادل خلال المداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة»، إن ما حدث كان عبارة عن قيام الجماهير بالتصويت على أحد المواقع الفنية لتجسيد شخصية محمد صلاح، بسبب الشبه الذي يجمعنا، وليوضح عادل بأنّه كان هناك مشروع قديم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عام 2018، ولكنه لم يكتمل.



وتابع ميدو: اختارني الجمهور في عدد من التصويتات على السوشيال ميديا لتجسيد دور محمد صلاح في عمل فني حول حياته، ومشوار كفاحه ونجاحه الرياضي من بين عدد من الأسماء الأخرى المحتملة، وذلك بعد تزكية السيناريست عمرو محمود ياسين، وهذا شرف كبير لأي فنان أن يجسد هذه الشخصية التي أعتبرها صعبة خاصة أنه ما زال حياً بيننا.



يشار إلى أنّ ميدو عادل شارك في دراما رمضان بمسلسل العائدون من داعش برفقة أمير كرارة وأمين خليل وأحمد الأحمد، ومحمود عبد المغني، والعديد من ضيوف الشرف,





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