فهد الكبيسي يعلق على فيديو أحلام وهذا ما كشفه

الوكيل الإخباري - علّق الفنان القطري فهد الكبيسي على القضية التي تحدثت عنها الفنانة الإماراتية أحلام، التي نشرت فيديو طلبت فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد فرض الحجر عليها في الفندق، على الرغم من انها تعلم ان فهد الكبيسي دخل الى البلد وأحيا زفافاً من دون ـن يخضع لـي حجر.

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ونشر الكبيسي فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: "بالتاكيد الجميع قد شاهد فيديو الفنانة أحلام ، وأود ان أوضح ماحدث ، حيث انني أجريت مسحة كورونا قبل دخولي دولة الكويت وجاءت نتيجتها سلبية ، وأحييت فرح كنت قد تعاقدت عليه هناك، وعند خروجي تم عمل مسحة أخرى ، وجاءت النتيجة سلبية".





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