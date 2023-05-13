فيديو - استقبال أسطوري لجورج وسوف في مصر

الوكيل الإخباري- نشر الفنان السوري جورج وسوف على حسابه الخاص بـ"تويتر" مقطع فيديو كشف من خلاله الاستقبال الأسطوري الذي قوبل به فور نزوله أرض مطار طابا بمصر.
وأبدى وسوف، سعادته بالاستقبال الحافل الذي ظهر فور وصوله إلى مدينة طابا بمحافظة شمال سيناء في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وعلق جورج على الفيديو قائلًا: "وصلت متأخر بالليل وافتكرت ما حدا حيعرف"، مشيرًا إلى سعادته بفرحة جماهيره.
وصلت مأخر بالليل وافتكرت ما حدا حيعرف 😄❤️❤️#جورج_وسوف | #طابا | #مصر pic.twitter.com/GvZmTixI2p— Georges Wassouf (@wassouf) May 12, 2023
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