فيديو - استقبال أسطوري لجورج وسوف في مصر

الوكيل الإخباري- نشر الفنان السوري جورج وسوف على حسابه الخاص بـ"تويتر" مقطع فيديو كشف من خلاله الاستقبال الأسطوري الذي قوبل به فور نزوله أرض مطار طابا بمصر.

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وأبدى وسوف، سعادته بالاستقبال الحافل الذي ظهر فور وصوله إلى مدينة طابا بمحافظة شمال سيناء في ساعة مبكرة من صباح اليوم.



وعلق جورج على الفيديو قائلًا: "وصلت متأخر بالليل وافتكرت ما حدا حيعرف"، مشيرًا إلى سعادته بفرحة جماهيره.



لها

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