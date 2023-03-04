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السبت، 04-03-2023 03:36 م

فيديو -جومانا مراد تنهار بكاءً على الهواء بسبب طفلتها المتوفاة

-مراد


الوكيل الإخباري- بكت الفنانة السورية جومانا مراد بحرقة أمام عدسة كاميرا برنامج "40"، بسبب عرض صورة طفلتها ديانا التي وافتها المنية في عام 2021 عم عمر ناهز 9 اشهر.

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وقالت مراد لمضيفتها المذيعة جيسيكا عازار: "أصعب شيء إحساس الفقدان، أنا ما بدي أبكي فيكي تشيلي الصورة، شعور صعب أكيد، كل مرة بقول إنه أنا قويت وما ابكي بس صعب .. الله لا يدوقه لحدا بس ده اللي عم اقوله، بس أكيد هو خير، هو كان خير ليها ولينا".


وأضافت: "أنا كنت راضية بكل شئ وتعاملت معه برضا، أنا من الناس اللي شو ما يصير بقول الحمد لله".


وعن الدروس المستفادة من محنتها، أجابت: "التعلق، ما فيكي تتعلقي بحدا حتى أولادك، التعلق بربنا وكله خير هي بمكان أحسن بس أكيد هو أصعب شعور ممكن حدا يحسه".


واستكملت كلامها: "بقول الله يكون بعون الأمهات اللي فقدوا أولاهم شباب، أنا 9 أشهر واتقطعت وانكسر قلبي وأكيد قلبي مكسور لحد هلا بس الحمد لله، كله خير وأكيد خير".

 


 

لها

 

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