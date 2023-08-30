فيديو- شاروخان يدعو متابعيه لارتداء الأحمر والتواجد على برج خليفة غداً .. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- دعا نجم بوليوود الشهير، شاروخان، جمهوره لارتداء اللون الأحمر خلال حفل اطلاق فيلمه الجديد غداً في دبي .

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حيث أصدر فيديو دعائي جديد لفيلمه المقبل "جوان" وعلق عبر حسابه الخاص على انستغرام ، قائلاً : "لا يمكنني أن لا أحتفل بفيلم 'جوان' معكم جميعًا... سأكون في برج خليفة غداً الخميس 31 آب الساعة 9 مساءً"، ودعا محبيه لارتداء "لون الحب" خلال حفل الإطلاق.



ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا إيجابيًا من الجماهير، وذلك بناءً على انتشار واسع للأغنية المصاحبة للفيلم "Zinda Banda".





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