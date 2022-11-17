فيديو - لحظة منع هند عاكف من دخول مهرجان القاهرة السينمائي .. والفنانة توضح

الوكيل الإخباري-بعد الجدل الذي رافق منعها من دخول حفل افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، كشفت الفنانة هند عاكف الموقف الذي تعرضت له، مؤكدة أنها لم تُمنع من الدخول بل حصل سوء تفاهم.



وأوضحت عاكف في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" ما حصل قائلة: "السوشيال ميديا كتبت إني مُنعت من دخول المهرجان بسبب فستاني، لكن الموضوع مش كده". وأضافت: "المشكلة كلها إني نسيت دعوة المهرجان الخاصة بي في البيت، وكان لازم الدخول بالدعوة، وقلت إني مينفعش أروح فحصل سوء تفاهم. الفستان اللي ارتديته طبعاً عمل ضجة لإن فيه فكرة سينمائية وتكريم لزملائنا ونجومنا الكبار، ومهرجان السينما إتعمل من أجل هؤلاء النجمات والنجوم".

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وأكملت: "بعض المسؤولين وإدارة المهرجان تدخلوا وحلّوا المشكلة في دقايق ودخلت، وده مهرجان بلدي مقدرش محضرش أو أسيء له ولو بهفوة".

وكانت هند عاكف قد ظهرت على السجادة الحمراء في حفل افتتاح "مهرجان القاهرة" بفستان أبيض وعليه طبعات لوجوه أشهر نجوم الفن الحاضرين والراحلين مثل: حسين فهمي ومحمود عبد العزيز وصباح وأحمد زكي وعادل إمام ونعيمة عاكف. "لها"