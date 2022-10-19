أحدث فيلم للمخرج ستيفن سبيلبرغ يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي

الوكيل الإخباري - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة 97 فيلما من 52 دولة في دورته الرابعة والأربعين التي تنطلق الشهر القادم وتكرم الممثلة لبلبة والمخرجة كاملة أبو ذكري من مصر والمخرج بيلا تار من المجر.



ويشارك الفيلم المصري "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد وبطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي في المسابقة الدولية التي تشمل 15 فيلما من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.



وقال المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن فيلم الافتتاح هو "ذا فابلمانز" للمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج الذي سيعرض لأول مرة بالمنطقة قبل شهور من طرحه تجاريا في أوائل عام 2023.



تقام العروض في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) بالمسرح الكبير والمسرح الصغير وسينما الهناجر في ساحة الأوبرا وسينما الزمالك وقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الأمريكية في القاهرة.

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