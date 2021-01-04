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الإثنين، 04-01-2021 03:08 م

فيديو مؤثر للفنان تيم حسن ومنى واصف في عزاء حاتم علي.. شاهد

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الوكيل الاخباري - انتشر بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سُجّل للفنانة السورية منى واصف والفنان تيم حسن خلال مراسم العزاء التي أُقيمت للمخرج السوري الراحل حاتم علي، حيث استقبل تيم حسن الفنانة بالاحتضان طابعاً قبلة على رأسها.

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وتناقل المقطع عدد كبير من الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وأثنى الكثيرون على مشهد التعاطف الذي يعيشه الفنانون السوريون منذ إعلان وفاة المخرج حاتم علي.

 

يُشار إلى أنه تم تسجيل العديد من المشاهد المؤثرة خلال مراسم الجنازة، وشوهد الكثير من الفنانين وقد بدت على وجوههم علامات التأثر الشديد ومنهم الفنانة أنطوانيت نجيب والفنانة أمل عرفة والفنانة سلافة معمار.

 


 

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