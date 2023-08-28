فيديو- مصطفى الآغا يطلق تنبيه شديد اللهجة !

الوكيل الإخباري- حذّر الإعلامي السوري مصطفى الآغا جمهوره من انتشار إعلان مزيف بصوته وصورته، تمت صناعته باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.



وقال الآغا في فيديو نشره عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي تعليقًا على الدعاية "المفبركة": "هذا إعلان لمنتج بعثه لي أحد الأصدقاء أنا مش عامله والمنتج أصلاً مش موجود، محطوط بصوتي وصورتي".



وأضاف: "الذكاء الاصطناعي والعلم والتكنولوجيا سلاح ذو حدين، لازم تعرفوا إن أي شيء ممكن ينسب لأي شخص وهو ما دخله فيه، خاصة الناس المعروفين اللي بيطلعوا على الشاشات ولهم صوت وصورة، أو أي شخص له صوت وصورة على السوشيال ميديا".



واختتم مصطفى الآغا بالقول: "لازم ما تصدقوا أي شيء يجيكم، لأنه ممكن يجي عن عائلتكم وعنكم أنتم، يعملوا أشياء مش صحيحة... أتمنى إن تكونوا واعيين وتنتبهوا جيدًا".

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