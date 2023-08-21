محمد حماقي يعلق على طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد حماقي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش إحيائه حفل ختام "مهرجان قرطاج السينمائي الدولي"، عن رأيه في الذكاء الاصطناعي، قائلاً: "إحنا في سنة أولى ذكاء اصطناعي وهيتطور جداً".



وأضاف: "لازم نستخدم الذكاء الاصطناعي من غير ما نؤذي أحد ونقنن الذكاء الاصطناعي داخل الفن من غير ما نتعدّى على حدود حد... أنا شوفت حاجات مرعبة لقيت ناس صحابي بيرقصوا على الذكاء الاصطناعي مبقتش عارف هل هو ده فعلاً ولا مش هو!".



وكان محمد حماقي قد عبّر عن سعادته بمشاركته في "مهرجان قرطاج السينمائي"، قائلاً: "أنا سعيد جداً بوجودي في مهرجان قرطاج، وشرف وحلم أي فنان إنه يقدّم حفلة على مسرح قرطاج".

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