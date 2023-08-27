مقطع فيديو نادر لعادل امام

الوكيل الإخباري- تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر يعود إلى الماضي، يظهر فيه الزعيم عادل إمام وهو يتحدث عن كواليس لقائه مع العندليب عبد الحليم حافظ.

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وفي الفيديو، يتحدث عادل إمام عن علاقته بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حيث يقول: "كان هناك صداقة بيني وبين عبد الحليم حافظ في السنوات العشر الأخيرة من حياته".



ويشرح إمام تفاصيل أول لقاء بينهما قائلاً: "في الماضي، كنت ألقي نظرات على النجوم وأتساءل من هو عبد الحليم حافظ الذي يثير هذا التفاعل رغم أنني أحببته كثيراً وأحب أغانيه. ثم في إحدى المرات كنت في محل ودخل عليَّ وسلم عليَّ قائلاً: 'أهلاً يا عادل'، وحينها قامت بيننا علاقة صداقة تطورت بمرور الوقت".

وأضاف: "عبد الحليم كان يأتي خصيصاً لمشاهدة مسرحياتي، وخصوصاً مشهد المحكمة كان يثير اهتمامه".



وكشف إمام عن تجربته في المجالين التمثيل والغناء مع حافظ، مشيراً إلى أنه قدم مسلسل "ارجوك لا تفهمني بسرعة" معه، بالإضافة إلى غنائه أغنية من تلحين منير مراد. وقال: "غنيت في الأفلام والأعمال التي قدمتها أغاني لكبار الملحنين مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي".



وعن حبه للسيدة أم كلثوم، أكد إمام أنه يحبها كثيراً وأنه مع مرور الزمن يشتاق للفترة القديمة، حيث كانت تلك الحقبة مليئة بالقيم الثقافية العالية.



يذكر أن آخر أعمال عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو" الذي عرض في عام 2020، وشهد تألقه بجانب نخبة من النجوم منهم دلال عبد العزيز، سمير صبري، هدى المفتي، عمرو وهبة، طارق الإبياري وغيرهم.





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