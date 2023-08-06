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الأحد، 06-08-2023 10:55 ص

فيديو- مكالمة خاطئة من كريستيانو رونالدو تحدث جدلا

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الوكيل الإخباري- أجرى لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، اتصالاً بالخطأ بالإعلامية الكويتية حليمة بولند أثناء تواجدهم معاً في نفس الفندق وذلك عندما كان يتصل بصديقه.

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ووثقت حليمة بولند مكالمة كريستيانو رونالدو جاء اتصال رونالدو عن طريق الخطأ، بالغرفة التي تقيم فيها في أحد فنادق مدينة أبها السعودية، حيث يتواجد هناك مع فريقه "النصر السعودي" لخوض مباراة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال رونالدو خلال المكالمة التي وثقتها الإعلامية الكويتية: "مرحبا، يبدو أنني طلبت الرقم الخطأ. أنا كريستيانو"، لترد حليمة مصدومة: "كريستيانو رونالدو. يا إلهي"، فعاد كريستيانو ليوضح: "كنت أحاول أن أتواصل مع صديقي، لكنني أعتذر".

لكن "بولند" ردت عليه بالقول: "أنا صديقتك. نعم أقطن بالقرب منك، في الغرفة بجانبك"، ثم سألها رونالدو عما تفعله، فأجابته أنها "مقدمة برامج تلفزيونية ونجمة مشهورة"، قبل أن يعتذر وينهي المكالمة، التي أصبحت حديث رواد السوشال ميديا.

واعتبرت بولند الاتصال الهاتفي الخاطئ من رونالدو بأنه "أحلى غلطة".

ولم تكتف الإعلامية الكويتية بذلك الفيديو لتعود بعد فترة وجيزة وتبث مقطعا آخر، تزعم فيه أنها تلقت اتصالاً هاتفيًا آخر من رونالدو، لكن هذه المرة ليست عن طريق الخطأ، مبررة ذلك، أنه تعرف عليها بعدما أجرى بحثا عنها.

وكتبت تعليقًا على الفيديو: "هذه المرة كريستيانو رونالدو قاصدها مو بالغلط.. الظاهر سوا سيرج "بحث" عني وعرفني"، فيما يُسمع صوت رونالدو وهو يسألها: "في أي وقت سنلتقي؟"، لترد عليه: "عندما تنزل إلى قاعة الاستقبال".

 

 

 

 


 




 

 


 

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