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الثلاثاء، 28-03-2023 12:43 م

فيديو- نادين نسيب نجيم تحتفل بميلاد قصي خولي في كواليس "وأخيراً"

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الوكيل الإخباري-احتفل فريق عمل مسلسل "وأخيراً" في كواليس التصوير بيوم ميلاد النجم قصي خولي في أجواء شبابية مرحة.

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وانتشر مقطع فيديو من كواليس الاحتفال ظهر فيه النجم السوري أمام قالب حلوى وإلى جانبه النجمة نادين نسيب نجيم التي تشاركه بطولة المسلسل، ومعها خطيبها ناريغ ناربيكيان والستايليست نبيلة جاد الله وعباس مصفف شعر قصي.

وحرص فريق العمل على تجهيز الطاولة بمجموعة من الحلويات وبقالب حلوى من طبقات عدة مزيّن بصور قصي من أهم أعماله الفنية، إضافة إلى تزيين المكان بصوره، وبدا النجم السوري في غاية السعادة بين أصدقائه وزملائه.

 


 

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