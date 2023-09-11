الإثنين 11-09-2023
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الإثنين، 11-09-2023 09:15 ص

فيديو- هل رأيتم محمد عبده ممثلاً من قبل؟.. هذه هي الحكاية

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الوكيل الإخباري- عندما يحضر اسم الفنان السعودي محمد عبده، تتبادر إلى الذهن مئات الأعمال الغنائية الخالدة في أرشيف الأغنية السعودية خصوصاً، والخليجية عموماً، فالفنان أطلق عليه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة مصادفة لقب "فنان العرب"، عام 1981، بعد غنائه في مهرجان قرطاج الدولي، نتيجة مقابلة عبده للرئيس التونسي، وتم تقديمه وقتها باعتباره فناناً سعودياً، فقال الرئيس حينها من باب الوحدة العربية: "إنه (فنان العرب)، وليس سعودياً فقط"، وكان برفقة عبده في اللقاء الشاعر والكاتب السعودي الراحل طاهر زمخشري، الذي نقل ما دار بين الحبيب بورقيبة وعبده، للإعلام السعودي الذي تداول اللقب منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

لكن، لا يعرف كثيرون أن عبده كان قد ظهر ممثلاً في مسلسل وحيد، هو "أغاني في بحر الأماني"، عام 1969، مع المخرج المصري نور الدمرداش، الذي أخرج المسلسل عن قصة الكاتب لطفي زيني، والسيناريست فهيم القاضي، وشارك عبده بطولة المسلسل، الفنانون: فاطمة مظهر، وحسن دردير، ولطفي زيني، وعلية عبدالمنعم، وفيفي سعيد.

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وتم تصوير العمل، الذي عرضه التلفزيون السعودي الرسمي آنذاك، بين الرياض والقاهرة.

 

 

زهرة الخليج

 




 

 


 

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