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الأحد، 23-10-2022 03:17 م

فيلم طرابلس 06.. قصة واقعية تحقق نجاحا كبيرا

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الوكيل الإخباري - طرابلس 06  هو فيلم قصير تناول قضية الهجرة غير الشرعية بأسلوب درامي سعياً لإيصال الرسالة منه بشكل أفضل وأسرع، من أجل العمل على إيجاد الحلول والحد من تلك الظاهرة الخطيرة التي تزهق أرواح المئات بين الحين والآخر.

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فيلم طرابلس 06، هو إنتاج قناة الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيناريو وإخراج وسيم عرابي، فيما المنتج المنفذ نبيل الرفاعي الذي حرص على ادق التفاصيل في العمل كي يكون بمثابة جرس إنذار.

 

و قد حقق الفيلم منذ الساعات الأولى على عرضه نجاحا كبيرا و قد لاقى اعجاب و استحسان الجمهور العربي . 


الفن 

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