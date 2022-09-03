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السبت، 03-09-2022 12:56 م

فيلم "عمهم " للفنان محمد عادل امام يحقق رقماً قياسيا في الايرادات

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الوكيل الإخباري-احتفل الفنان محمد عادل إمام، بتحقيق فيلمه الأخير "عمهم" إيرادات وصلت إلى 50 مليون جنيه، مؤكدا أن تحقيق مثل هذا الرقم وسط منافسة مع كبار نجوم مصر في موسم عيد الأضحى، كان مهمة صعبة جدا وسط حرب المنصات والمواقع الإلكترونية، ووجه الشكر لكل من قطع تذكرة لمشاهدة فيلمه الجديد، وطلب منهم الانتظار لمشاهدة فيلمه القادم.

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ونشر محمد إمام صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وعلق عليها قائلا: عمهم 50 مليون جنيه إيرادات في مصر، الحمد لله رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر، شكرا لكل واحد قطع تذكرة ودخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات والمواقع الإلكترونية، انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله.

 

يذكر أن فيلم "عمهم" بطولة محمد عادل إمام، محمد سلام، هدى المفتي، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولي، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

 

سيدتي

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