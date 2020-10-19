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الإثنين، 19-10-2020 02:12 م

فيلم Honest Thief يتصدر بوكس أوفيس

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الوكيل الإخباري _ تصدر فيلم Honest Thief لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس، لهذا الأسبوع ليتجاوز الـ 4 ملايين دولار أمريكي.

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وقد شارك في بطولته كل من ليام نيسون ، كات والش، جاي كورتني، جيفري دونوفان، أنتوني راموس وروبرت باتريك .

 

حيث تدور احداث الفيلم حول اللص المحترف توم، الذي يسرق أحد البنوك، ويخفي الأموال، الا انه يقرر أن يبدأ بداية جديدة عندما يقع في حب صديقته آني، ولكن يصطدم بعراقيل الماضي ومصائبه. 

بينما احتل المركز الثاني فيلم  Tenet بإيرادات بلغت 2 مليون و100 ألف دولار أمريكي بعد عرضه في 2. 215 صالة عرض في الولايات المتحدة الأمريكية. 


المصدر : صدى البلد

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